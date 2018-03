‘Telecos’ per carregar el cotxe elèctric

Les grans dosis de fe que calen per considerar seriosament la compra d’un cotxe elèctric al nostre país -tret que tinguis un patró d’ús molt concret- es posen a prova cada vegada que mires quin és l’estat de les xarxes de recàrrega en altres mercats. Mentre aquí les elèctriques continuen fent l’orni des que la UE els va prohibir finançar els desplegaments amb càrrec al rebut ordinari de la llum i es limiten a instal·lacions pilot per sortir a la foto, en altres estats europeus ja s’han posat a la feina.

Fa dues setmanes els explicava aquí mateix que l’empresa britànica de transport d’energia prepara una xarxa d’estacions de recàrrega d’alta tensió. Ara arriba una altra notícia encara més sorprenent des d’Alemanya: una empresa es proposa duplicar en dos anys, ella sola, la quantitat de carregadors públics de vehicles elèctrics que existeixen al país, actualment uns 11.000. La sorpresa és que l’empresa en qüestió no és del sector de l’energia, sinó de les telecomunicacions: l’operadora Deutsche Telekom afegirà punts de recàrrega als 12.000 armaris de distribució d’electricitat que té repartits pel territori per alimentar la seva xarxa. Segons el setmanari Automobilwoche, 500 d’aquestes estacions tindran una potència de 100kilowatts per permetre la recàrrega ràpida, i la resta seran semiràpides de 22 kilowatts.

Aquest ús enginyós dels recursos recorda les iniciatives de moltes telecos per explotar les xarxes de cabines telefòniques per a usos diferents de l’original, aprofitant que disposen de connexió elèctrica i de telecomunicacions. En aquest cas, els mateixos recursos que fan funcionar les centraletes i les antenes de mòbil servirien per alimentar, gestionar i cobrar la càrrega de bateries de cotxe. Esclar que parlem del mateix país on ja construeixen, a l’autovia A-8 entre Ulm i Augsburg, l’ electrolinera més gran del món, amb 144 carregadors ràpids que podran atendre 4.000 cotxes cada dia.