Tecnologia i negocis de futur

És curiós, això de la tecnologia. De vegades no ens arribem a adonar de com domina la nostra vida i el nostre dia a dia. ¿Us imagineu el canvi en una casa abans i després de tenir llum elèctrica? Només cal patir una apagada per adonar-se’n.

¿I no us sembla estrany viatjar a l’estranger i perdre la connexió constant que tenim quan som a Espanya o en algun país europeu amb roaming?

Ara que m’estic interessant per aquests temes de l’educació, recupero la meva idea que no saber utilitzar la tecnologia avui dia és com ser mig analfabet. Ara bé, compte amb passar-se: a Silicon Valley s’ha posat de moda limitar la tecnologia (les pantalles) en l’educació dels més petits.

En el tema que ens ocupa, això d’emprendre, hi ha una idea de negoci que em balla pel cap. Allà on hi ha un problema hi ha una oportunitat de negoci, i un problema clar del nostre moment és l’ús bestial que fem del mòbil i les xarxes socials, i el seu impacte en aspectes com l’estrès quotidià i la privacitat.

Ara hi ha qui et dona l’eina (Apple, Samsung...) i qui te l’omple de contingut (milers d’aplis), i després hi som nosaltres, els pobres mortals. Els uns s’encarreguen que l’eina sigui prou potent, fàcil d’utilitzar i atractiva, i els altres es barallen per la teva atenció, la moneda de canvi del segle XXI. ¿I qui es preocupa per nosaltres?

Estic segura que les noves generacions aprendran a utilitzar bé la tecnologia, de manera correcta. És a dir, que aprendran a desfer-se del mòbil quan calgui, a ser més intel·ligents i pràctics amb l’ús que en fan. Però, fins aleshores, per què no busquem algú que ens ajudi?

Penso en una funció que et permeti dir “estic conduint”, “estic fora de l’horari laboral” o “estic disponible”, i que administri qui et pot empaitar i qui no en un determinat moment. Una funcionalitat que ens ajudi a posar l’ smartphone al nostre servei, i no al revés.

La compraria.