TMB subvenciona els guiris

Puja la T-10 fins a 10,2 euros. Això per a tots els usuaris. Trobo urgent una discriminació positiva entre els residents i els no residents. No pot ser que paguin tots el mateix preu. Barcelona s’ha d’inspirar amb el model de Venècia, on, sense document de resident, el bitllet d’un viatge en Vaporetto arriba als 7.50 €. Si entreu a la pàgina web de la TMB veneciana la pregunta és directa: turista o resident? A Barcelona per als guiris hi ha les targetes Hola BCN però només un 12,3% dels visitants la fan servir. El 62,7% utilitzen la T-10, un títol de transport subvencionat i pensat per als barcelonins, cosa que crea un important greuge per a les arques de l’Ajuntament. En resum: una part conspícua de les subvencions públiques a la T-10 va al turista (600.000 desplaçaments diaris en totes les modalitats). Amb l’obligatorietat d’acompanyar la T-10 amb un document de resident, les compres dels visitants es desplaçarien cap la targeta Hola BCN i la T-10 es podria reduir considerablement. Me’n vaig a agafar el Vaporetto (com a resident!).