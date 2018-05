La X Solidària

Una part important (simbòlicament) de la declaració de la renda és la quota del 0,7%. És una quota que es destina a activitats de caràcter social o a l’estimada Església Catòlica. Seran l’Estat i les autonomies els que decidiran a quin ens s’assigni.

A Itàlia és diferent: hi ha tres categories, el 0,8%, el 0,5% i el 0,2%. El primer va cap a institucions religioses. No només cap a l’Església Catòlica, sinó també a unes altres institucions d’onze religions diferents, entre les quals els budistes i els hinduistes. El 0,5% és a favor d’ONGs, instituts d’investigació, organitzacions culturals i de protecció del medi ambient, i el contribuent pot escollir perfectament el beneficiari final posant-ne el CIF identificatiu. Finalment hi ha un 0,2% que es destina al finançament dels partits polítics. No podem negar que la gran beneficiària d’aquest sistema és l’Església Catòlica, que a Itàlia recapta 1.000 milions anuals (a Espanya, uns 250 milions d’euros).

Una cosa fa pensar: la total absència de la religió musulmana. Tard o d’hora haurem d’afrontar aquesta qüestió.