Cursa de globus, jugar passant-se uns ous i unes pilotetes o fer dibuixos abstractes amb retoladors de colors. Així vam passar dilluns part del dia tot l’equip de la meva empresa. Sí, aquesta setmana, tot l’equip hem perdut la virginitat en això del team building i, malgrat que en tenia molts dubtes, haig de dir que l’experiència ha sigut prou bona. Potser aquesta executiva és cada vegada menys agressiva...

El pla inicial era anar-nos-en tots plegats (28 persones) a un espai fora de l’oficina (i de la ciutat) per fer una presentació àmplia sobre el tancament del 2017 i els objectius per a l’any que acabem de començar. Quatre hores de xifres i xifres, positives, negatives i regulars, en les quals expliquem a tothom què s’ha fet (a vegades la mà dreta no sap què fa la mà esquerra) i en mostrem els resultats. I, sobretot, les grans xifres i les consignes per al 2018. Aquest, per cert, serà l’any de buscar petroli (així l’hem anomenat).

Ara bé, ¿fer una hora d’autobús per arribar al Montseny només per fer el que fem cada tres mesos? No, després d’un 2017 esgotador, era una bona ocasió per recarregar piles.

Dinant, un dels socis de la meva empresa, emprenedor, jove i encantador, va fer-nos una xerrada explicant la seva experiència i parlant, sense embuts, dels problemes amb què es pot trobar una empresa quan es fa gran.

I, per acabar, una acció sorpresa, que ni tan sols jo sabia. No entraré en detalls: tenim un pacte de confidencialitat entre tots els participants, que vam fer una conxorxa amb els dos formadors que van dinamitzar la tarda.

Només diré que jo, que soc atea, incrèdula i més aviat seca, vaig passar-m’ho com una nena jugant a coses aparentment ben estúpides amb tots els meus companys de feina. Vaig participar en un crit col·lectiu de guerra, vaig córrer com si m’hi anés la vida perquè el meu equip (format tres minuts abans) guanyés una prova i vaig esforçar-me per sortir de la meva zona de confort, com 27 persones més, vencent mandra i vergonya.

Resultat? Una bona dosi d’adrenalina per començar el 2018 amb força i amb pensament positiu. Al crit de sííííííí!