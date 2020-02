De vegades ens hem d’enfrontar a coses imponderables i reaccionar davant de la fatalitat quan, per raons alienes a la nostra activitat, les coses se’n van en orris. És el que ha passat durant les últimes setmanes amb el Mobile World Congress.

Quan ets el líder mundial en congressos de telefonia mòbil, portes malament que un gegant com LG anunciï que no assistirà al congrés que tens previst menys de 20 dies abans que comenci. Però sobretot t’incomoda que a aquest primer el segueixin altres grups de la mida de Nvidia, Sony, Ericsson, Amazon, AT&T, Facebook, Intel i, finalment, Deutsche Telekom.

El pitjor de tot per a la GSMA, organitzadora d’aquest congrés, no és que hagi sortit una competència més dinàmica o més interessant, no és que el Mobile hagi mort d’èxit ni que la ciutat que l’acull hagi deixat de ser acollidora. Tampoc és un cas com el de Nokia, que va sucumbir a una cosa millor com l’ smartphone.

En el cas del Mobile, la cancel·lació respon a un fet imprevisible, incontrolable i absolutament aliè als responsables de l’esdeveniment, que només han pogut esperar fins al moment de prendre una decisió inevitable. Si no pots controlar l’incendi, salva els mobles que puguis.

Amics barcelonins, tampoc és culpa nostra: estranyament no hi havia vaga de metro, ni de taxis ni de personal de seguretat de l’aeroport, i ningú cremava contenidors mentre l’enregistrava la televisió. Llàstima, perquè sabríem a qui carregar-li el mort. Aquest cop el causant són en realitat mil morts a la Xina per una malaltia que no coneixíem fins fa poc més d’un mes.

Tot i això, el gran dubte ara és si el Mobile recuperarà esplendor el 2021, si les grans empreses del sector no trobaran fins aleshores alternatives en què gastar els seus diners i el seu temps. I si Barcelona recuperarà un congrés tan i tan lucratiu per a la ciutat.

Si tot això té conseqüències a llarg termini, no ens desesperem: salvem els mobles i a una altra cosa. Senzillament, shit happens.