‘Chapeau’, Satya Nadella

La posició d’empresa més valuosa del món ha estat aquesta setmana més disputada que mai, i els competidors han estat dues grans tecnològiques que ja eren rivals abans de la popularització d’internet: per primera vegada des de l’any 2010, Microsoft ha superat Apple en el rànquing de capitalització borsària, desplaçant el fabricant de l’iPhone del lloc preoponderant que ocupava des de feia anys.

Fa uns mesos ja comentàvem la fita assolida per Microsoft situant-se en la tercera posició del podi, després de superar Alphabet, la matriu de Google. Des d’aleshores encara s’ha enfilat més, passant també per davant d’Amazon abans de posar-se al mateix nivell d’Apple. Cal tenir en compte que la cotització és un indicador molt volàtil, i que la diferència entre els valors d’Apple i de Microsoft no arriba als 5.000 milions de dòlars, que són molts diners per a vostè i per a mi, però només una anècdota quan es parla de capitalitzacions per sobre dels 800.000 milions de dòlars.

En tot cas, en la situació actual de gairebé igualtat entre Microsoft i Apple hi han contribuït tant els encerts de la primera, optant de manera decidida pels serveis al núvol, com les ensopegades de la segona, que viu d’un producte, l’ smartphone, en fase d’estancament i subjecte als efectes de la guerra comercial que els Estats Units han declarat a la Xina. De fet, a finals de setmana el fabricant de l’iPhone ja no era només menys valuós que el de Windows, sinó també que Amazon. En canvi, feia 16 anys que no vèiem Microsoft al capdamunt del podi de les empreses cotitzades, i aquesta medalla se la mereix Satya Nadella, l’actual conseller delegat. Però potser se l’haurà de repartir amb Tim Cook, el seu homòleg d’Apple, que ha de fer créixer el negoci a base d’incrementar el preu dels telèfons mentre s’esforça a augmentar el pes dels serveis en el seu compte de resultats, un camí que Microsoft ja va emprendre fa temps.