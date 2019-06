Resulta que Huawei no era tan malvada

Durant algunes setmanes, Huawei ha sigut la pària de la indústria tecnològica mundial. Nombroses empreses del sector, majoritàriament nord-americanes i amb Google al capdavant, han anat anunciant que suspenien relacions comercials amb la firma xinesa, en compliment d’un veto del govern Trump. L’última a afegir-s’hi ha sigut Facebook, que va comunicar que Huawei haurà de deixar de preinstal·lar les seves aplicacions -incloses WhatsApp i Instagram- als telèfons nous. També havien declarat proscrita l’empresa diversos organismes de normalització tècnica dels quals Huawei formava part: l’associació SD d’estàndards de targetes de memòria, l’Aliança WiFi de xarxes sense fils, el consorci JEDEC de fabricants de xips i l’Institut d’Enginyers Elèctrics i Electrònics (IEEE).

Però, passats els dies, la realitat es torna a imposar. L’IEEE s’ha afanyat a notificar que els tècnics de Huawei poden tornar a intervenir als seus comitès i a participar en la revisió de comunicacions; el logotip de la marca xinesa torna a aparèixer a la llista de membres de l’Aliança WiFi, i l’associació SD diu que Huawei només havia desaparegut de la seva web per “un problema tècnic” ja resolt. Aquesta marxa enrere generalitzada sembla indicar que el conjunt de la indústria prefereix no prescindir de les aportacions de Huawei, en alguns casos pel seu valor tècnic i en d’altres per la substanciosa contribució econòmica que representa. Que els hi demanin als responsables de diverses càtedres de telecomunicacions europees.

El penúltim episodi el protagonitza Google: aquest divendres va reconèixer a Reuters que expulsar Huawei de l’ecosistema Android de mòbils seria més negatiu que continuar acollint-la. Diuen que si Huawei crea una variant pròpia d’Android serà més insegura per als consumidors que la de Google. En realitat, pateixen per haver de renunciar a les dades que ara els proporcionen els més de 100 milions de smartphones que Huawei ven cada any fora de la Xina.