Quin negoci, acabar amb el sexisme!

Increïble. Fantàstic. Quasi 40.000 assistents al partit de la Serie A Femminile Juventus-Fiorentina. Impensable fa anys, o encara menys: fa mesos. A Espanya també hi ha hagut aforaments rècord, com el de l’Athletic de Bilbao contra l’Atlètic de Madrid a l’estadi de San Mamés. Això demostra que les diferències entre sexes s’estan aplanant a poc a poc i que entre el que és masculí i el que és femení no hi ha una barrera infranquejable. ¿Entenem què vol dir en termes econòmics? ¿Entenem l’enorme potencial d’aquesta revolució? Si l’entrada de les dones en l’àmbit laboral ha suposat una injecció impressionant de diners en el sistema, pensem el que podria ser la benvinguda irrupció de les dones en un terreny tradicionalment masculí, i viceversa.

Si un sexe pogués representar, per exemple, el 50% de la facturació en àmbits típics de l’altre sexe, un fet revolucionari com aquest -ho torno a dir- crearia enormes oportunitats empresarials. Som-hi, doncs: els interessos econòmics i els interessos de la justícia van pel mateix camí!