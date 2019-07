Quin estrès, les vacances!

Estiu: ara que tots ens n’anem a algun lloc, hauríem de pensar que no cal agafar un avió. Que hem de moure’ns amb mitjans menys contaminants, segons aquella moda sueca anomenada flygskam. Que no hauríem de reservar un pis per no provocar gentrificació. Que si comprem souvenirs han de ser sostenibles. Que mai, mai més, hauríem d’agafar un maleït creuer, ja que són una veritable plaga bíblica i no aporten res a les ciutats, a banda dels pixats (per exemple, els creuers Carnival provoquen a Europa una pol·lució 10 vegades més gran que tots els cotxes del continent junts). Que no hauríem de molestar els animalets en el seu hàbitat. Que la gent que treballa als hotels és sovint explotada i mal retribuïda i que, possiblement, estem alimentant un negoci pervers. Que si volem viure com a locals, el que realment fem és expulsar la gent fora del seu espai.

Que... en fi, millor quedar-se a casa? Segurament no, però quan organitzem aquestes beneïdes vacances, pensem una mica! Ci vediamo a settembre!