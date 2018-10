Muntar empreses no és cosa fàcil, sobretot quan sembla que està tot inventat, oi? Bé, si vostè busca una idea per posar en marxa una empresa i convertir-se en un flamant emprenedor o emprenedora, però no té una idea brillant per començar, no tiri la tovallola. Hi ha moltíssimes possibilitats esperant que les identifiqui.

Una manera fàcil de fer-ho: pensi en allò que no li agrada i pensi si podria tenir remei. És força fàcil identificar coses millorables en la nostra vida, des de grans temes fins a coses petites de la vida quotidiana. Per exemple, no m’agrada esperar a la perruqueria i pagaria extra per un lloc on tingui garanties que no m’haig d’esperar. Tampoc m’agrada fer tràmits amb l’administració, ni tenir tants problemes per trobar un pintor que em pugui fer la façana de casa. I sobretot no m’agrada que m’enganyin.

Els que en saben d’aquestes coses en diuen punts de fricció. I si una es posa una mica exquisida com a clienta no costa trobar-ne per tot arreu: al centre comercial, en serveis per a la llar, en serveis personals, mèdics, de lleure... Les empreses, en general, no ens ofereixen els productes que necessitem i no ens tracten sempre com a clients com ens agradaria, no creieu?

Les organitzacions de consumidors són, en realitat, el millor amic de les empreses, perquè ajuden a veure on poden millorar i on hi ha possibilitats de crear nous negocis. Allà on hi ha una queixa, hi ha una oportunitat.

Estem en una era d’abundància i saturació, però no d’excel·lència. Particularment, crec que un vector de diferenciació en les empreses que triomfaran a la nostra era és l’honestedat (brutal, com la cançó del Calamaro), aquelles que donen el que prometen i són el que diuen. I no puc dir que en conegui gaires que siguin així.

Per sort per a les ànimes inquietes, encara hi ha coses no inventades.