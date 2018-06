Prou Petards!

Bon dia! Us heu passat durant la revetlla? Mal de cap? No passa res, un dia és un dia! Iels petards què? N’heu comprat gaires? Doncs espero que sí, perquè tard o d’hora això s’acabarà. Arreu del món floreixen, deo gratia, les prohibicions de fer servir aquests estris infernals i diabòlics. Des d’Itàlia fins a la Xina, passant per l’Índia, els governs emanen ordenances amb la intenció, bàsicament, de no incrementar la pol·lució i de respectar la salut de les nostres amigues mascotes, particularment sensibles al soroll provocat per les explosions.

Barcelona, smartest city entre les smart cities, haurà de fer un gest en aquesta direcció sobretot per la situació pèssima quant a qualitat de l’aire. Interessant, doncs, com la sensibilitat de la societat canvia en pocs anys en relació a costums seculars, ho hem vist amb el tabac i l’alcohol (encara queda). I, parlant de begudes, si esteu patint una ressaca us aconsello un bon Bloody Mary. Amb Worcester i Tabasco. I, si veniu a Venècia, no deixeu d’anar al Harry’s Bar. Un cop a la vida... Bon Sant Joan!