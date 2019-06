Prou aigua envasada

Tots preocupats pel plàstic, així de cop. Que bé. I els oceans, i els peixos, i els gots d’un sol ús, i les bosses... i els globus que semblen sípies quan floten al mar. Ara, ningú diu res, per exemple, dels nitrats a Catalunya (312 municipis contaminats) o de la PFAS (un impermeabilitzant que a Itàlia afecta les faldes aqüíferes del Vèneto), porqueries que ens obliguen a seguir comprant aigua al súper en una mena de condemna bíblica diària. Pitjor que un pelegrinatge a la font del gat, que, almenys, tenia romanticisme. A Itàlia hem comprat 11.500 milions d’ampolles d’aigua de plàstic en un any, un fet que ni la pitjor de les contaminacions podria justificar. És més, qui beu aigua en ampolles de plàstic té en el seu cos molts més microplàstics que els que beuen la de l’aixeta. Quan hi haurà campanyes institucionals, doncs, per fomentar el consum d’aigua domèstica? Entenc que esteu envoltats de purins, però la majoria de municipis a Europa tenen una aigua neta i fresca. Si heu de comprar ampolles, que siguin de vi, sisplau.