Pagar per la velocitat i no pels gigabytes

Segons Ericsson, el trànsit mundial de dades mòbils l’any 2022 multiplicarà per vuit el que hi havia el 2016. Ara mateix el 60% dels vídeos es consumeixen en pantalles petites. Hi ha més indicadors, però només aquests dos ja expliquen per què a l’hora de contractar una tarifa de mòbil ens fixem en el volum mensual de dades incloses més que en cap altre aspecte, i que molts consumidors aspirin a tarifes de mòbil amb dades il·limitades.

La filial espanyola de Vodafone ha protagonitzat aquesta setmana un cop d’efecte presentant una nova família de set tarifes sense límit mensual de dades al mòbil. N’hi ha tres (Ilimitada, Ilimitada Súper i Ilimitada Total, amb quotes mensuals de 41, 46 i 50 euros) que són exclusivament de mòbil, i quatre que inclouen també fibra òptica simètrica de 600 megabits per segon (Mbps) o 1 giga, amb preus entre 70 i 110 euros al mes. L’operadora de matriu britànica opta pel segment en què és forta, els serveis mòbils, i es desmarca de la competència en fibra, on Telefónica i Orange la superen àmpliament en cobertura de xarxa pròpia. Les noves modalitats il·limitades són tan importants per a Vodafone que els clients existents podran triar a partir d’avui entre quedar-se amb la tarifa actual o canviar-la per una de les noves, però als nous clients només se’ls oferiran aquestes últimes.

Val a dir que la desaparició del límit de consum de dades té trampa: els clients de mòbil de Vodafone passaran de pagar pels gigabytes a fer-ho per la velocitat. La diferència entre els tres nivells de cada tarifa és la rapidesa de la connexió: la més senzilla es queda a 2 Mbps, la intermèdia arriba als 10 i només la més cara ofereix la velocitat màxima que permeten les xarxes 4G. Aquest sistema, anomenat throttling, està pensat per evitar que alguns clients saturin les xarxes de mòbil fent-les servir com si fossin de fibra, però segur que decebrà molts abonats que ja es veien disposant de barra lliure. Ara veurem com reaccionen les altres telecos.