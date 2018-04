Oda a les dones

Escric sota l’efecte de la marejadora sentència del tribunal de Pamplona relativa a la Manada. Nosaltres, homes: tots som fills/pares/germans de dones i no podem tolerar que les coses continuïn així: cal una revolució en tots els àmbits: les empreses, les primeres. Els canvis que necessitem en la societat, i són molts, han de passar per les dones gràcies a les dones, i hem d’aprofitar la seva lluita d’una manera egoista: nosaltres estem bloquejats.

En un article recent evidenciava com, segons el Global gender gap report, trigaríem 217 anys per arribar a una efectiva paritat de sexes (217!), i no ens ho podem permetre. Com podem començar? Donem més responsabilitats a les treballadores, invertim en les més preparades, i sobretot entenguem que aquells homes que tenen càrrecs superiors en comparació a les seves companyes potser no ho mereixen tant i han de ser reconduïts al seu locus naturalis.

I vosaltres, dones: no ens deixeu fer si ens equivoquem, agafeu protagonisme, ho necessitem tots.