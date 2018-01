No vulguis vendre’m allò que no tens

Un dels vicis inicials del comerç electrònic que va generar més insatisfacció era l’opció de comprar articles que no estaven disponibles, perquè la web no reflectia les existències reals del magatzem. La integració entre els dos entorns ha millorat força en els productes físics, però ara les discrepàncies han començat a afectar la revenda de serveis.

Per culpa d’això el meu cotxe gairebé ha hagut de passar les festes de Nadal segrestat. El dia 25 vaig baixar a Barcelona en cotxe per dinar amb la família. Per evitar voltes per Vallcarca, vaig buscar un pàrquing de pagament amb l’aplicació mòbil Parclick. El més a prop era de Núñez i Navarro, on vaig reservar i pagar una franja de sis hores. En arribar-hi, la porta era tancada, i al telèfon per accedir-hi no responia ningú. L’abonat que feia cua darrere meu va obrir, vaig entrar amb el cotxe, vaig recollir el tiquet i la barrera es va obrir. Amb el cotxe ja aparcat, vaig anar a la cabina de control per canviar el meu codi de reserva per un tiquet de sortida. Però allà no hi havia ningú, i tampoc ningú responia a l’intèrfon del caixer automàtic. Després d’escriure un missatge a Parclick demanant-los solució, vaig marxar a atipar-me de sopa de galets, pollastre farcit i torrons. Quan va arribar l’hora de tornar, va passar el que em temia: vaig poder entrar al pàrquing però el caixer no em va acceptar el tiquet, ni tan sols per pagar la tarifa per minuts renunciant a la reserva pagada. Sense obtenir resposta a l’intèrfon, vaig haver de telefonar a l’empresa d’alarmes que figurava en un adhesiu al vidre de la cabina i l’operador em va fer el favor d’obrir a distància la barrera de sortida. Resulta que en dies festius els pàrquings de Núñez i Navarro només admeten abonats, no estades de rotació. Trobo comprensible que l’empresa doni festa als empleats en diades assenyalades, però algú hauria d’haver pensat a desactivar la disponibilitat de reserves en les mateixes dates. Per cert, Parclick va respondre al meu missatge 24 hores després... demanant-me si havia pogut treure el cotxe!