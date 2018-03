No m’agrada Merca-dona

Soc conscient que amb el títol d’aquest article m’hauré guanyat uns quants enemics. És el que em passa cada setmana quan a l’oficina algú (i generalment són homes, desmuntem tòpics) parla de la compra que ha fet el cap de setmana al Mercadona.

Per començar, la musiqueta. No cal que la reprodueixi, perquè tots l’esteu cantant per dins ara mateix. Ho sé. Déu meu! Se’t fica al cap amb més força que l’himne del PP.

Una altra cosa que no m’agrada del Mercadona és la quantitat de gent. És cert que, com a bona empresària (i pringada) que treballa cada dia fins tard, faig la compra els dissabtes, quan allò sembla el metro en hora punta. Has d’anar fent eslàloms per esquivar les cues a cada passadís. I quan he arribat al passadís que volia, oh, sorpresa! Només hi ha una marca de sabó dels plats, una de suavitzant i una de sabó de terra. Bosque Verde? On són el meu Mistol o el meu Mimosín? Sé que aquesta és la base del seu model de negoci, però no suporto no poder triar.

L’atenció no és bona o dolenta, és inexistent. Quan tens una mica de sort pots preguntar a algun dels que posen la mercaderia (o fins i tot als de seguretat!) on és la sal o el sucre. I no parlem de la qualitat de la fruita o la verdura. La seva web, per cert, és “una merda”, segons el fundador, Juan Roig.

Bé, queda clar que el Mercadona té moltes coses dolentes. Però també en té de bones, esclar. Per a mi la més important són les empanades de tonyina (espero que cap gallec m’estigui llegint) i tot el producte de forn en general, començant pel pa de nous. I particularment en té una de molt bona: han donat una lliçó al món de la distribució amb la seva política de preus i en la integració vertical amb els proveïdors.

Ara, ¿per què no m’agrada el Mercadona? Per les coses dolentes que hi trobo com a clienta, esclar, però sobretot per una cosa fonamental i senzilla: el seu nom. ¿Per què, en el segle XXI, l’empresa que ha de guanyar la guerra de la distribució d’alimentació a Espanya s’ha de dir Merca-dona? Una idea per pensar-hi aquesta setmana. Bon Dia de la Dona a totes!