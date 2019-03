No comprem productes falsificats!

En una visita recent a Barcelona he tingut la sort de poder visitar un nou centre comercial que s’hi ha obert: el que formen al Port Vell desenes, o potser centenars, de venedors ambulants. És meravellós, en el sentit literal: meravella qui el contempla. Meravella veure com aquesta gent ha creat un llarg itinerari on hi ha exactament el que el turista busca. I aquí salta una qüestió, perquè gairebé tot el que s’hi ven són productes falsificats de totes les marques: Louis Vuitton, Chanel, North Face, Michael Kors, Nike i moltes més. La falsificació és un business malvat que factura 121.000 milions d’euros només a la UE. Es calcula que el 6,8% de totes les importacions són de productes falsificats. Un problema que s’agreuja en estats com els EUA, França i Itàlia in primis

Com s’ha solucionat, en part? Multant els compradors, cosa que no sé si s’aplica o es pensa aplicar a Barcelona. I un últim consell: no compreu medicaments per internet. També poden ser falsos.