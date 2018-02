Milà passa a l’atac

Recordeu l’EMA, l’Agència Europea de Medicaments? Recordeu el polèmic fracàs de la candidatura de Barcelona en un moment delicat de l’època 155? Recordeu l’assignació de la seu a Amsterdam en un esperpèntic sorteig en la final amb Milà? Doncs hi ha novetats. Sí, perquè l’edifici que el govern holandès havia promès construir per acollir els 900 treballadors de l’organisme no estarà acabat el març del 2019, data prevista per al canvi. El govern italià ha preparat dos recursos, encara que amb escasses possibilitats d’èxit, argumentant que les informacions del dossier d’Amsterdam no eren fidedignes. Hem de tenir en compte que a Itàlia estem en plena campanya electoral, hi haurà eleccions el 4 de març i tot el que pugui semblar una defensa dels interessos del país pot portar vots al partit de govern. Ara, un fet com aquest infla la desafecció italiana cap a una UE llunyana i buròcrata, que podrem mesurar en les properes eleccions. Un moment, tinc una idea. Podrien organitzar una manifestació a Brussel·les! D’acord, perdó...