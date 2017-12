Mig any sense passar pel banc

Com van prometre a l’abril, CaixaBank i Global Payments han activat aquesta setmana a Barcelona un laboratori conjunt d’innovació en pagaments on també hi ha altres socis com Samsung, Visa i Arval. Les tres primeres iniciatives són el pagament sense efectiu que ja s’està provant a l’estació d’esquí de Sierra Nevada, el pagament invisible amb majordoms virtuals com l’Alexa d’Amazon, i les transaccions fetes des de cotxes.

En tots els casos es tracta de fer innecessària la targeta de plàstic, i això acostuma a implicar dur-la al telèfon mòbil. Diu Juan Alcaraz, director general de CaixaBank, que això es generalitzarà quan puguem virtualitzar-hi també el DNI i deixar la cartera a casa. Però ja hi ha qui no espera a fer-ho: Joan Morlan, el director de mitjans de pagament del banc, explica a l’ Emprenem que dels 15 milions de targetes que tenen, n’hi ha 750.000 que ja estan virtualitzades en alguna plataforma de pagament amb mòbil, sigui la seva pròpia, la de Samsung o la d’Apple. Mig milió d’aquestes targetes al mòbil es fan servir habitualment: el mes passat van fer 150.000 operacions i esperen tancar l’any amb 240.000.

Bertrand Sava, responsable de Visa al sud d’Europa, confirma el canvi de la nostra relació amb els diners i les entitats financeres: en un any, els espanyols que compren setmanalment per internet (més de la meitat ja ho fan amb el mòbil) han crescut del 19% al 27%, i els compradors mensuals han pujat del 48% al 58%. Les botigues ho noten: abans un 66% dels consumidors passaven algun cop a la setmana per un comerç, ara només ho fan un 45%. De fet, un 30% d’espanyols fa més de mig any que no visiten una sucursal bancària. I, esclar, les 42.000 que hi havia hagut a l’estat s’han quedat en 28.000.

Per cert, el Payment Innovation Hub, que és com es diu el nou centre, s’ha instal·lat al Pier01 i és veí porta per porta d’un altre laboratori: el Mobility Hub de Seat. Seria estrany que no col·laboressin.