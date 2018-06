Microsoft torna al ‘developers, developers!’

Potser heu vist alguna vegada el vídeo de Steve Ballmer, l’anterior president de Microsoft, picant de mans tot suat sobre l’escenari d’un congrés de programadors de Windows mentre crida “ Developers, developers, developers! ” per expressar la importància que l’empresa dona als creadors de software. Aquesta setmana, el seu successor, Satya Nadella, ha fet el mateix, però tirant de talonari: Microsoft ha acordat comprar GitHub, el principal repositori mundial de codi informàtic, per 7.500 milions de dòlars. Amb l’operació, el gegant del software passa a controlar una plataforma que conté milers de milions de línies de software, organitzades en 85 milions de projectes on participen 28 milions d’usuaris, des de programadors aficionats independents fins a equips formats per centenars de desenvolupadors de grans empreses, des de Google fins a SAP passant per Facebook.

La compra té un aspecte irònic: bona part del contingut de GitHub és de codi obert, una modalitat de creació i distribució que Ballmer criticava sempre que en tenia ocasió. Però si Microsoft ha decidit gastar-se ara més del que va pagar l’any 2013 per Nokia és per mantenir el contacte amb els creadors de software, un col·lectiu que en els últims temps ha anat desplaçant la seva dedicació cap a Android i iOS, dos entorns rivals de Windows.

Serà interessant veure com gestiona GitHub el contingut incòmode per a la mateixa Microsoft -com les desenes d’emuladors de Xbox que li fan perdre vendes de videoconsoles- o per a algunes autoritats: molts usuaris van publicar a GitHub les seves rèpliques de la web del referèndum de l’1-O quan va ser tancada per ordre judicial. D’aquí la promesa que GitHub seguirà funcionant independentment de Microsoft, que ens creiem més quan sabem que la compra no es pagarà en efectiu, sinó amb accions de Microsoft, perquè els creadors de la plataforma tinguin incentius per continuar mantenint l’esperit fundacional.