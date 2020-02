Més càncers amb el 5G?

Quina gràcia, el 5G! Tothom està encantat amb les noves possibilitats que tindrem a l’abast i l’espera amb candeletes. Del que no es parla gaire és del seu potencial perjudici per a la salut humana. Hi ha estudis que deixen, com a mínim, uns dubtes raonables. Busqueu a la web (amb 4G, si us plau) el professor Martin Pall, expert de la Universitat de Washington: quina por. Si ens hem de creure el que diu, el 5G no és gaire segur.

Potser per això mateix hi ha tota una sèrie de comuns italians (estic parlant d’ajuntaments, no del partit d’Ada Colau) que promouen declaracions contra la instal·lació d’antenes emissores en el propi territori, i fa poc vam veure un dia de mobilització contra aquesta tecnologia a tot Itàlia.

No ridiculitzem els que tenen dubtes com s’està ridiculitzant els partidaris de la homeopatia, sisplau. Aquest tema és diferent. I una altra cosa: fa pocs dies vam tenir una sentència a Torí que declarava que hi ha relació causa-efecte entre mòbils i tumors. Me’n vaig que he d’enviar un fax.