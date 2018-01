Massa plàstic als mercats

El plàstic ens està envaint. 100.000 milions de bosses per any a Europa. Cada cop que vaig a comprar, especialment als mercats de Barcelona, torno ple de tota mena d’aquests residus. Les fan servir fins i tot per posar-hi els plàtans! La gràcia és que et fan pagar la bossa de plàstic gran, i et miren amb cara d’activista de Greenpeace, però al mateix temps et donen desenes de bosses petites sense cap remordiment. A Itàlia tenim el mateix problema, encara que s’utilitza més el paper per als aliments, però hi ha una bona notícia. Des del 2018 aquestes bosses també han de ser biodegradables i compostables, com les que fem servir per a la compra des del 2011. I són de pagament, amb un cost anual d’uns 12 euros per família italiana. Hi ha hagut polèmica, com sempre al meu país, perquè aquesta llei afavoreix clarament l’empresa Novamont, especialitzada en la producció d’aquest producte, que dirigeix una partidària de Matteo Renzi, però tant és. El més important és el pas endavant que hem fet. ¿Es podria proposar per a Barcelona, oi?