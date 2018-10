‘Long life to Levi Strauss’

Com tots els de la meva generació (la millor), quan penso en el denim penso en els Levi’s. Recordeu aquells llegendaris anuncis a la tele (mític el de Nick Kamen en calçotets) i el Model 501? Recordeu com els esperàvem? Doncs estem d’enhorabona. Sí, perquè després d’uns anys de crisi l’ empresa torna a anar vent en popa, amb una previsió de facturació per al 2018 de 5.000 milions de dòlars, cosa que no passava des del 1999. I ho aconsegueix bàsicament perquè, en els moments més difícils, no ha cedit a la temptació de vendre’s l’ànima al diable intentant ser un clon de H&M o Zara. Levi’s ha mantingut la seva filosofia original, fidel al denim i dedicant-se a millorar producte i màrqueting sense sortir de la línia que sempre l’ha identificat.

Quantes empreses l’han espifiat i s’han acabat desnaturalitzant en moments de crisi o pànic? Acostumo a posar aquest exemple: aprenem dels Metallica, sempre fan la mateixa música, sempre volent millorar-la, i segueixen omplint estadis! Una norma que pot valer fins i tot en política.