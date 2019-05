Lluny de negocis no ecosostenibles!

Fa unes setmanes vam parlar d’una empresa líder en la “carn falsa”, Beyond Meat, especialitzada en hamburgueses vegetals impossibles de distingir de les d’origen animal, i de la seva expansió constant. Resulta que fa pocs dies va sortir a la Borsa dels Estats Units i el seu valor va pujar un 163% en un sol dia! Això ens ha de fer reflexionar: el futur és de les empreses respectuoses amb el medi ambient. Ho dic no des d’un punt de vista progre o neohippy, o només en sentit moral. Ho dic pensant exclusivament des d’un punt de vista econòmic i... egoista! Els negocis que volen ser rendibles, siguin d’automoció, energia, alimentació o qualsevol altre àmbit, hauran de ser ecosostenibles. Contràriament, tindran greus problemes d’explotació i moriran a poc a poc, perquè la força d’aquesta religió verda que s’ha imposat en el món gràcies a la sacralització del canvi climàtic és imparable. Un consell, doncs, empresaris: un euro invertit en mediambient no és un joc, i allunyeu-vos de negocis no ecofriendly.