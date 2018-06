Li poso la fibra amb tele o sense?

Nova etapa en la transformació de les operadores de telefonia en distribuïdores de contingut audiovisual. Vodafone ha anunciat que amplia l’oferta de canals, tot destacant el paquet AXN d’estrenes i sèries amb qualitat 4K. Però hi ha una altra novetat molt més interessant: els clients de Vodafone també podran contractar canals d’una plataforma rival, la de Telefónica. Per 5euros mensuals s’ofereix un canal de sèries que inclou les de Movistar Series, i per 10 euros hi ha una opció de cinema que, per molt que es destaqui el contingut del servei català Filmin, també inclou la programació de Movistar Estrenos. El motiu d’aquest curiós empelt és l’obligació que la CNMC va imposar a Telefónica de revendre als seus rivals un mínim de tres continguts premiumper compensar la posició dominant que aconseguia comprant Digital+ a Prisa. Com que Vodafone creu que no està justificat pagar el que costen els drets esportius, fa servir el cinema i les sèries per retenir i captar clients.

L’estratègia és oposada a la de Telefónica. A partir del setembre, els consumidors que no vulguin pagar contingut audiovisual podran contractar una de les dues úniques tarifes premium simples que l’empresa oferirà amb la marca O2: trucades de mòbil sense límit i 20 gigabytes de dades per 20euros mensuals o fibra simètrica de 100 megabits per segon més una línia de mòbil amb les mateixes prestacions que l’anterior per 45 euros. El model, inèdit a Telefónica, pretén combatre el creixement de MásMóvil entre els consumidors que només volen connexió, no contingut. La CNMC també hi està implicada: els clients que no visquin en algun dels 66 municipis de lliure competència -perquè hi ha almenys tres ofertes de fibra- hauran de pagar un suplement de 13 euros mensuals, que l’operadora diu que els compensarà. Ves que no sigui amb la subscripció a algun servei de vídeo a la carta.