Juventus Hotel. I el Barça?

Avui toca Barça, ho sento. Fa pocs mesos es va obrir al costat de l’estadi de la Juve un hotel dedicat als tifosis d’aquest meravellós equip: el JHotel, una estructura de 11.200 m 2, amb 138 habitacions. No és una idea nova, perquè ja tenim l’estadi del Manchester United, on els socis són exjugadors dels red devils com Gary Neville, Giggs o Scholes, dos hotels del Chelsea i un en construcció al costat del nou estadi del Tottenham. Crec que aquesta és una fantàstica i lògica manera de desenvolupar la relació equip-fans que permet multiplicar les possibilitats de business al voltant de l’esport, i em pregunto si hi ha res de semblant pensat per a un equip de Barcelona (no, no és l’Espanyol). ¿Us imagineu un FC Barcelona Hotel? Quina meravella. Segur que la suite presidencial es dirà Suite Messi, però em pregunto com es podrien dir les habitacions més senzilletes. Bogarde’s Room? O potser Alfonso?

Si aneu a Torí, passeu pel JHotel. Segur que si hi dormiu somiareu amb en CR7. SIIIIIUUUUUU!