‘Immigrant song’

És indignant el que s’està fent amb els immigrants (paraula molt més noble i romàntica que nouvinguts o migrants). Tothom fent política i propaganda sobre la seva pell en un sentit o en un altre. I ells morint al mar o, molts més, en terra nord-africana.

S’ha de deixar ben clar que el buonismo no funciona, però no hem de passar al cattivismo, la duresa per la duresa. I no hem d’oblidar, com vaig evidenciar en un article, que hi ha grans interessos en joc. El business immigrants a Itàlia, per exemple, representa ja una facturació de, més o menys, 5.000 milions d’euros l’any. Cada centre d’acollida rep 35 euros per persona i dia.

Sé que és un tema molt delicat, però certes coses s’han de dir. I com a italià no m’agrada el que s’ha dit d’un país a primera línia en l’acollida al món. I amb una Marina Militare que ha salvat centenars de milers de persones. Ara, volem acollir i fer-ho bé. Que no vol dir salvar-los en plena mar i no saber què fer-ne després. Però una cosa és important: la lluita contra el racisme comença a casa.