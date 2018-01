Idees que hauria d’haver tingut jo

Sabeu la diferència entre un emprenedor i un somiatruites? És ben senzill: un emprenedor munta empreses. Amb una n’hi ha prou, però, si no ho has fet, lamentablement, no entres a formar part d’aquesta tribu urbana tan guai. Ja ho sabeu: els emprenedors ens fem milionaris, anem a festes on hi ha la gent de moda i som els més llestos de la classe.

El somiatruites de vegades té bones idees, però no les executa. El pitjor de tot això és quan un altre arriba a la mateixa idea i, a diferència del somiatruites, sí que la duu a terme. Si a més a més aquell que ha executat la idea es fa d’or amb el projecte, per al somiatruites arriba el moment la-vida-fa-fàstic. Jo soc empresària ( tooooooma! ) però també soc una mica somiatruites i per això ho sé.

M’agrada pensar en negocis, ballar amb les idees i fer volar coloms. Alguna vegada ja us he donat algunes idees del meu vessant somiatruites, que segurament no tiraré mai endavant.

I després hi ha el moment “Això és brutal, se m’hauria d’haver acudit a mi”. Em va passar amb Facebook, per exemple: ¿crear una plataforma en la qual qui treballa és l’usuari? Això és brillant!

En els meus últims viatges he tingut dos moments així. A Madrid, a l’hotel on vaig més sovint, una màquina de vending et subministra carregadors de mòbil, cartutxos de tinta i fins i tot paper i llibretes per a gent que, com jo, som despistats i tenim dificultat d’horaris per anar a una botiga normal.

Però encara hi ha una cosa millor a l’aeroport JFK de Nova York, en el qual vaig veure una màquina per netejar ulleres. Crec que tothom que porti ulleres ha comentat alguna vegada l’incordi permanent que suposa el fet que les ulleres s’embrutin. Pots portar tovalloletes per netejar-les, o una gasa especial, uns tovallons normals i un líquid en esprai neteja-ulleres o altres solucions molt pràctiques que hi ha al mercat, o pots fer com jo i anar tot el dia amb les ulleres brutes.