HP t’arregla el PC abans que s’espatlli

Quan la venerable Hewlett-Packard es va escindir l’any 2015 en dues empreses de nova creació, molta gent va opinar que la part més sexi en l’era d’internet se l’emportava Hewlett-Packard Enterprise, dedicada als servidors, l’emmagatzematge, les xarxes i els serveis a les empreses. Per a HP Inc. quedava el negoci tradicional dels ordinadors i les impressores, dues categories de producte molt sensibles al preu i sempre amenaçades per les marques d’origen oriental, on resulta difícil fer negoci.

Tot i això, tres anys després sembla que a HP li van prou bé les coses: el 2017 va facturar 52.000 milions de dòlars, un 11% més que el 2016. El 60% van ser ordinadors, sobretot portàtils, i la resta corresponen al negoci d’impressió, amb una xifra que us confirmarà un fet que potser sospitàveu: gairebé el 24% de la facturació total de l’empresa ve de la venda de consumibles (tinta i tòner), que pesen més que els ordinadors de sobretaula.

Trobar el valor afegit a productes que s’han convertit en genèrics sembla difícil, però HP se’n surt. Aquesta setmana l’empresa ha fet a Barcelona una cimera d’innovació on hem vist les impressores 3D per a ús industrial que us explicava ahir al diari, i també un accessori amb càmera 3D i escàner que amb un software transforma un ordinador en oficina bancària remota en què el client pot fer operacions amb tota la validesa documental. Els ordinadors s’adapten així a l’era de la intel·ligència artificial.

Davant el meu escepticisme sobre el futur d’un fabricant de hardware, Shane Wall, màxim responsable de tecnologia d’HP, em recordava que ja estan venent ordinadors a les empreses en forma de servei: lloguen per una quota mensual equips que el client fa servir, però també comuniquen als servidors del fabricant gigabytes de dades en temps real sobre l’estat de funcionament. D’aquesta manera poden fer manteniment preventiu i substituir les peces que fallaran abans que comencin a fer-ho. Ho trobo brillant.