Google és insaciable

L’any passat el mercat mundial de publicitat digital va representar un volum de negoci de 307.000 milions de dòlars. Segons el banc d’inversió Stifel, d’aquí a cinc anys arribarà als 513.000 milions. La xifra impressiona, però encara més una altra: en el període esmentat, tant Google com Facebook captaran cadascuna 80.000 milions de l’increment. Si el 2019 les dues empreses van acaparar el 67% de la inversió total, el 2024 aquesta proporció ja serà del 78%. Estem davant d’un duopoli amb totes les lletres.

Com han arribat fins aquí? Fixem-nos només en Google. Aquesta setmana, l’empresa del logo multicolor ha començat a canviar en alguns països el disseny de la seva pàgina de resultats de cerca web. Si abans només els dos primers resultats eren pagats -és a dir, anuncis-, a partir d’ara ho són els quatre primers, i desplaçarà encara més avall els resultats anomenats orgànics. Aquests, a més, van encapçalats per la icona en miniatura del lloc web i per una línia de text descriptiva que dificulta encara més distingir-los dels anuncis. És un pas més en el procés per confondre els usuaris que va començar desplaçant la publicitat de la columna dreta cap a la part superior dels resultats de cerca, i va continuar eliminant el fons de color que diferenciava la publicitat.

Google ja va fer abans de l’estiu passat al seu cercador per a mòbils (que li genera el 65% del trànsit) el mateix canvi que ha fet ara a la versió per a ordinadors, i gràcies a això els seus resultats d’aquell trimestre ja van superar les expectatives dels inversors. Els resultats de cerca, que abans eren neutrals, semblen cada vegada més la portada d’un diari, perquè sobre molts d’ells s’inclou un text destacat o snippet que sovint fa innecessari el clic per anar a la web origen de la informació. En aquestes condicions de segrest del contingut, els creadors hauran de deixar d’invertir en posicionar-se millor (SEO) i passar a fer-ho directament en anunciar-se (SEM). Encara resultarà que els editors de diaris tenien raó quan es van oposar a Google News.