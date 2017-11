Gastronomia italiana: el futur, els avis

Aquesta setmana se celebra la segona edició de Cucina Italiana nel Mondo. Presentada a Barcelona a l’Hotel Cotton House de la Gran Via (hi tornaré), s’ha de prendre d’una manera molt seriosa. Sí, perquè el sector alimentari representa, a Itàlia, una facturació de 132.000 milions i de 40.000 milions en exportacions i és fonamental en la construcció del Made in Italy. En la preparació estètica (i ètica) de l’esdeveniment va quedar palesa una cosa: Itàlia treu força de la seva incomparable tradició, ha donat la volta a tot i ha aconseguit que el passat sigui el futur (m’explico, oi?) i que la innovació sigui un retorn als orígens. El futur són els avis. I s’ha de dir: com ho presenten i t’ho venen els italians no té punt de comparació enlloc. No ha estat una presentació gastronòmica. Ha estat una presentació d’un estil de vida lligat als temps perduts que podem recuperar si retrobem aquella relació oblidada amb el menjar. Val la pena: entreu a Semanacocinaitaliana.es. Ara, no hi ha esferificacions...