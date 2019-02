Futbol i mercats accionarials: un problema

Quin cop, l’altre dia a la Champions League! ¿Ja sabeu que l’Atlètic de Madrid, l’equip entrenat per aquell exquisit gentleman, Simeone, ha guanyat la meva estimada Juventus i ha hipotecat el seu pas al quarts de final de la competició? Amb tot, el fet que aquí ens interessa és que l’acció de la Juve ha arribat a caure un 13% a la borsa i ha cremat prop de 150 milions d’euros. Futbol i mercats accionarials, una història que va començar el Tottenham el 1983 i que ha vist molts altres clubs anar pel mateix camí, i no només al Regne Unit. Aquesta relació perillosa entre esport i economia especulativa crea dubtes perquè, al final, el que importa són els resultats de l’equip, que, fins que no es demostri el contrari, no estan mai assegurats. El fitxatge de CR7 va fer que el valor de les accions de la Juve pugessin fins a un 130%, però què passarà ara? Darrerament molts fons d’inversió han entrat amb força en el futbol. I la pregunta és: ¿arribaran a condicionar les decisions esportives per poder especular?