Freixenet ‘ha ragione’

Ho sento molt, torno a escriure sobre el prosecco. I Freixenet. L’empresa, ara amb el 50% en mans alemanyes, vendrà prosecco aquí, després del test que va iniciar fa un any (amb una qualitat que no era de les millors). Per a algú del Vèneto, tot això ofereix una temptació deliciosa d’escriure uns quants comentaris (picants). I mireu, sabeu què en penso? Que fan molt bé. Sí, perquè amb la força internacional de la seva marca i amb el brand del prosecco afegit, l’èxit està assegurat. No s’ha d’analitzar la qüestió com a catalans: a l’empresa li interessa el mercat estranger (80% del negoci), no l’escanyolit mercat català! I pot ser que tot aquest moviment tingui efectes positius en el món dels productors de cava. La meva por és que la inevitable temptació de vendre molt, a preus econòmics, tingui efectes en la marca prosecco, on la multinacional Henkell ja és present amb Mionetto (80 milions de facturació), el clàssic prosecco de supermercat. Ara, com comentava un lector ahir, només faltaria que la Nocilla fes Nutella.