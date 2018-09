Fortnite, una fuita al negoci de Google

Centenars de milions d’usuaris de smartphone es van passar part dels anys 2016 i 2017 perseguint monstres virtuals pel món real amb el videojoc geolocalitzat de realitat augmentada Pokémon Go, desenvolupat per Niantic. Tanmateix, les modes passen i aquest any el fenomen de l’entreteniment mòbil es diu Fortnite Battle Royale (FBR). Nascut per a ordinadors i videoconsoles, aquest joc d’Epic Games en què el jugador s’ha d’obrir pas en un món hostil desfent-se a trets d’altres participants ha vist com la seva popularitat es disparava a partir de l’abril, quan van treure una versió per a iPhone.

En canvi, els usuaris de mòbils amb Android han hagut d’esperar fins a primers d’agost per poder jugar-hi. L’expectació era tal que Samsung va incloure en el llançament del Galaxy Note 9 l’accés dels seus compradors al joc en primícia durant 48 hores. El cas és que, a diferència de la gran majoria de les aplicacions Android, FBR no es descarrega de la Play Store de Google, sinó directament de la web d’Epic. L’empresa troba excessiu el 30% de comissió que Google s’emporta i ha optat per vendre’l directament. La consultora Sensor Tower estima que el gegant d’internet deixarà d’ingressar més de 50 milions de dòlars per aquest concepte només aquest any, basant-se en els 54 milions que Apple porta recaptats des d’abril amb la versió del joc per a iOS, com a fruit dels 180 milions que l’aplicació ha facturat ja en aquest període. El director d’Epic assegura que si poguessin vendre la versió per a iOS evitant l’App Store d’Apple també ho farien.

La distribució directa d’aplicacions, si més no per a Android, és una opció per als desenvolupadors. Però també té riscs, sobretot per als consumidors: fa pocs dies s’ha descobert que la versió inicial de FBR, no verificada per la Play Store, tenia un greu forat de seguretat que deixava el contingut dels telèfons a l’abast de qualsevol malfactor ben informat. Segur que a Google encara riuen.