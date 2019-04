Fitbit, de l’exercici físic a la salut

Aquest any es vendran al món més de 100 milions de dispositius electrònics per portar al canell, entre braçalets registradors d’activitat física i rellotges intel·ligents. La xifra, facilitada per IDC, no està gens malament si pensem que venim d’uns anys en què molts havíem deixat de portar rellotge perquè miràvem l’hora al mòbil. La consultora citada també pronostica que aquest mercat superarà els 140 milions d’unitats el 2022, impulsat sobretot pels rellotges. Baixant a xifres més locals, GfK ens diu que l’any passat es van vendre a Espanya 816.000 braçalets, a un preu mitjà de 37 euros, i 414.000 rellotges, a 285 euros de mitjana.

El rànquing mundial de vendes d’aquestes andròmines l’encapçala Apple, per davant d’altres marques que n’ofereixen com a complement dels seus telèfons: Xiaomi, Huawei i Samsung. Però en aquest grup també hi ha una marca que no ven mòbils: Fitbit. La firma nord-americana, pionera de la categoria, aguanta força bé la pressió dels gegants mencionats gràcies a una renovació constant de la gamma, que ara té vuit models, inclòs un nou braçalet de 70 euros per a criatures a partir de sis anys. Fins ara, la marca es resisteix a ser absorbida per les grans plataformes mòbils dominants: els seus aparells són compatibles amb Android i iOS, però no intercanvien dades amb els respectius serveis de monitorització d’exercici. Hi ha qui ho considera una limitació, però ha permès a Fitbit acumular la que probablement és la gran base de dades d’activitat física: els seus cinc milions d’usuaris han aportat 175 bilions de passos, 457.000 milions d’hores d’exercici, 9.000 milions de nits de son i 181.000 milions d’hores de dades de ritme cardíac. Amb tanta informació, l’empresa es pot permetre canviar d’orientació: si va començar comptant passos i afavorint la pèrdua de pes, els nous sensors serveixen per controlar la diabetis, la salut cardíaca i els desordres del son, i els seus dispositius s’estan fent servir en gairebé 700 estudis clínics, algun d’ells en hospitals catalans.