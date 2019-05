Feta la llei, feta la trampa

Els promotors de l’internet de les coses sempre ens expliquen que un dels grans avantatges de portar a sobre sensors connectats és que les empreses ens faran més bon preu en alguns dels seus serveis: si respectes els límits de velocitat quan condueixes, l’assegurança del cotxe et sortirà més barata. Sempre he pensat que la cosa acabarà funcionant a l’inrevés: potser ens aplicaran una petita rebaixa per bona conducta, però l’autèntic negoci seran els recàrrecs per saltar-se les normes, ja ho veureu. Un tribunal ha denegat el pagament de la indemnització per suposat accident a una treballadora massa espavilada perquè les dades del seu braçalet Fitbit indicaven que sortia cada dia a córrer.

El fenomen va a més, i hi ha qui troba la manera de treure rendiment dels qui volen esquivar-lo. Aquests dies torna a circular per les xarxes socials un vídeo on es veu una base elèctrica de sobretaula gronxant un telèfon mòbil perquè l’aplicació d’enregistrament d’activitat física de l’aparell vagi comptant passes mentre el seu propietari continua assegut. L’accessori és molt popular a la Xina, on diverses companyies d’assegurances apliquen descomptes en la prima als clients que acrediten una certa quantitat diària de passes.

El cas em recorda el dels intermediaris que paguen als internautes amb poca feina per fer clics en enllaços a determinades pàgines web, per incrementar artificialment la seva audiència. La pràctica és fraudulenta per si mateixa, però també hi ha qui aconsegueix robar al lladre: existeixen complements per a navegador web que fan clic automàticament en els enllaços que convé i així generen ingressos a l’usuari mentre ell fa altres coses.

Els dissenyadors de serveis digitals i les seves tarifes tenen una feina molt complicada. Sempre hi haurà espavilats que retorçaran les condicions d’ús en benefici propi. Segur que coneixeu algú que comparteix la quota mensual de Netflix o la familiar de Spotify amb quatre amics. Jo encara soc dels que creuen que la possibilitat tècnica de fer una cosa no la converteix en lícita, però sospito que ja en quedem pocs.