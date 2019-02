Facebook i Google es passen de llestes amb Apple

Molts empleats de Google porten instal·lades a l’iPhone aplicacions d’ús intern, com la que serveix per reservar plaça als autobusos llançadora que traslladen el personal entre San Francisco i les oficines a Mountain View, o la de fer la comanda a les cafeteries del campus de l’empresa. El públic general no pot descarregar-les de l’App Store perquè només estan disponibles en una àrea privada, accessible amb un codi que només es facilita als empleats. El mecanisme també el fan servir altres empreses, des de companyies d’assegurances fins a mútues mèdiques, bancs i línies aèries, per distribuir determinades aplicacions internes als iPhones i iPads del seu personal, i molts creadors de software per fer arribar versions preliminars dels títols comercials als usuaris que els han de provar abans de fer-los públics. A banda de la restricció d’accés, la característica primordial és que Apple no supervisa el contingut de les aplicacions creades per a ús intern de les empreses.

Aquesta setmana s’ha descobert que Facebook i Google han aprofitat aquesta falta de supervisió per colar-li un gol a Apple: fent servir els seus certificats d’empresa, han distribuït als participants en els seus programes de recerca les aplicacions Facebook Research i Screenwise Meter, que recopilen i analitzen absolutament totes les accions de l’usuari amb el telèfon. Tot i que els usuaris instal·len voluntàriament les aplicacions a canvi d’una remuneració, Apple no permet aquesta mena de rastreig i monitorització en els títols comercials de l’App Store pública, i per això Facebook i Google van optar per fer servir la porta falsa. Quan Apple ho ha sabut, ha pres una mesura dràstica: anul·lar les credencials dels dos gegants digitals a l’App Store; així, han deixat de funcionar les dues aplicacions conflictives, i també totes les altres que s’acollien legítimament al sistema de distribució restringida. Google s’ha disculpat, però Facebook sosté que no ha fet res mal fet, en línia amb la barra i la voracitat insaciable per acumular dades que ha demostrat en els 15 anys d’existència que compleix demà.