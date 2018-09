S’han acabat les vacances. Per a alguns, una desgràcia; per a d’altres, que no estan acostumats a estar 24 hores al dia amb la parella, una sort. En tot els casos segur que necessitarem totes les forces que hem acumulat per a una tardor que es presenta molt calenta. I no em refereixo a la situació catalana, que ara mateix és un problema resolt per Europa (ho sé, no ho és). Ho dic per l’economia global, i per l’economia europea en particular. Sobretot perquè les forces especulatives han trobat en el nou governo italiano una diana perfecta que es posarà en marxa al 100% aquests mesos de setembre i octubre (i amb justificació moral inclosa). Qui és l’exemple a seguir? L’Espanya hereva del govern Rajoy, bon executor de les directives de la troica. L’ España va bien encara funciona a fora dels confins ibèrics i, confieu en mi, serà molt difícil que això canviï perquè Europa necessita un alumne bo per contraposar-lo a l’alumne dolent (Itàlia). I viceversa. ¿Resum de tot? El que segueix les ordres té premi. ¿I heu vist mai un italià seguir una ordre?