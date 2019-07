Escoles? Millor amb uniforme

Hi ha coses que associem a entorns conservadors i casposos que, en realitat, són més progres que el Bocaccio. Per exemple, l’uniforme escolar. Quan algú ens parla d’una escola on els estudiants en porten, arrufem el nas preparats per criticar, tot i que no hauria de ser així, perquè els uniformes tenen uns clars avantatges. Primer de tot, limiten el consum i, per tant, són més ecològics. Després, representen un estalvi per a les famílies. Podem dir també, encara que a algú no li agradi, que concentren al cap de setmana aquella sana competició per vestir millor que els altres companys/es, i donen, per tant, uns dies de descans a tothom. En aquests darrers dies s’ha acabat l’escola a Catalunya (a Itàlia abans) i els productors d’uniformes haurien de saber girar la truita (amb ceba, sempre) i aprofitar l’onada eco-verda-climàtica per donar aquesta mena de valor a aquells uniformes que tant ens recorden èpoques pretèrites. A treballar, doncs, hi ha molts col·les per conquistar i el business és molt interessant!