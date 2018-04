Entrades amb impost revolucionari

Les despeses de gestió, aquells euros afegits gairebé a traïció que acceptem pagar de més resignadament quan comprem una entrada per a un espectacle que segurament ja ens havia semblat car, són un negoci d’allò més pròsper. Gairebé tots els promotors d’esdeveniments subcontracten ja la venda de localitats a alguna de les plataformes del ram, anomenat ticketing. L’operació més recent en aquest sector ha sigut la compra de l’espanyola Ticketea per la nord-americana Eventbrite, que uneix en un únic servei dues de les que aspiren a fer ombra al gegant mundial Ticketmaster.

Tant Ticketea com Eventbrite s’han centrat fins ara sobretot en la franja mitjana del mercat, atenent els organitzadors de festivals locals, teatres, conferències i congressos. Segur que si sou d’assistir a trobades d’emprenedors i tota la indústria auxiliar que els envolta, algun cop deveu haver reservat plaça amb alguna de les dues plataformes. El creixement de Ticketea, en particular, ha sigut molt notable: creada l’any 2010, va donar la campanada ara fa quatre anys, comprant-li a una CatalunyaCaixa ja en fase de liquidació el servei Telentrada, el pioner a l’Estat. La caixa catalana s’havia avançat al BBVA -curiosament, el banc que va acabar absorbint-la-, promotor del servei BBVAticket, posteriorment rebatejat com a TickTackTicket i comprat el 2007 pel monstre Ticketmaster, que el 2011 també va comprar ServiTicket a La Caixa.

En menys d’una dècada, doncs, la xifra de plataformes de venda d’entrades s’ha reduït substancialment. En queden molt poques d’independents, com la gironina Koobin. Unes combinen la venda per internet i als mòbils amb la venda física en centres comercials i a les taquilles dels mateixos locals. D’altres no cobren res als organitzadors d’esdeveniments gratuïts. Però sí que tenen en comú el model de negoci: comissió del 6% al 10% sobre el preu nominal de l’entrada, com si fos més costós vendre’n una de 15 euros que una de 150. Tot un impost revolucionari que cada cop serà més difícil d’evitar, vista la concentració empresarial en curs.