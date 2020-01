Educar els botiguers en la bellesa

Venècia és una ciutat preciosa. Barcelona també. I Florència, i Londres, i... Ara, totes tenen en comú que pateixen la proliferació de les botigues que se situen en l’antítesi de qualsevol concepció estètica: les botigues de conveniència o de souvenirs. Se n’ha parlat molt, del mal al panorama urbà que representen, i s’ha gastat molta energia, inútilment, per poder contrarestar aquest fenomen. L’altre dia passava caminant davant d’una fruiteria d’aquestes i mira, tu, la vaig trobar maca. El producte era el mateix, òbviament, però no presentava aquell aspecte espantós que tothom reconeix com a típic. Era... diferent. Crec, doncs, que ens hem equivocat a l’afrontar el problema. El que s’ha de fer és ajudar les persones que obren aquests establiments a millorar-ne l’aspecte. No es tracta que hi gastin més diners, es tracta que entenguin que podran vendre més amb una botiga atractiva. Una feina més per als ajuntaments, que hauran de parlar amb gremis, proveïdors, decoradors... No pots prohibir? Educa!