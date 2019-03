Dues converses al #MWC19

El més interessant del Mobile World Congress no són els telèfons sinó el que es diu als despatxos. Dues de les entrevistes que he tingut aquest any m’han semblat especialment significatives.

Amb Vincent Pang, president de Huawei a Europa, he vist de prop l’estupefacció que produeix en els directius de l’empresa xinesa que els EUA els acusin de ser un instrument d’espionatge al servei del govern de Pequín, quan fins ara cap govern ni teleco ha trobat una sola porta del darrere en els seus productes. A Barcelona els xinesos han passat a l’ofensiva: diuen que els ianquis tenen molta barra de fer aquestes acusacions quan ells tenen desplegat un ampli sistema d’escoltes massives; asseguren que Huawei compleix la legislació de tots els països on opera; recorden que a les empreses occidentals amb activitat a la Xina no se’ls aplica el mateix escrutini, i aclareixen que la clau de la seguretat de cada xarxa la té l’operadora que l’explota. Pang diu, això sí, que no li consta que cap teleco estigui fent menys segura la seva xarxa, perquè l’hi aniria la reputació. En tot cas, el directiu opina que vetant els seus equipaments els EUA s’estan disparant al peu perquè la competència cau i no disposarà de la millor tecnologia.

L’altra conversa reveladora va ser amb Iván Rejón, vicepresident d’estratègia d’Ericsson per a Ibèria i el Marroc. La firma sueca, rival de Huawei i també interessada que les operadores renovin els seus equipaments de xarxa, ha calculat que els nous negocis generats per la 5G permetran al sector incrementar en 619.000 milions de dòlars els seus ingressos d’aquí al 2026. La xifra suposaria un augment del 30% per a una indústria que sense 5G creixeria menys del 2%. I, en el cas d’Espanya, compensaria el 30% de pèrdua de facturació que les operadores han patit els últims anys. Per fer-ho realitat hauran de pensar menys en vendre minuts i gigabytes als consumidors i més en serveis a les indústries.