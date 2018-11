Diversificar sí, però...

Annus horribilis, el 2018, per a la família Benetton. Aquest estiu, l’ensorrament del Ponte Morandi, un succés amb enormes conseqüències econòmiques i d’imatge. Després, la mort de Carlo i Gilberto, dos dels quatre germans. Els Benetton són una família molt respectada al Vènet, sobretot perquè resumeixen perfectament aquell ideal d’empresari que s’ha fet a ell mateix, des de zero, treballant molt i amb constància. Ara, però, podem afirmar que van cometre un error: una diversificació de les activitats econòmiques en detriment del core business. Perquè sí, és correcte diversificar, però no t’has d’oblidar mai del teu negoci original, que mai has d’abandonar i que pot ser el teu salvavides en els moments més difícils. Tothom recorda el que representava aquesta marca arreu del món: qualitat, imatge, colors. Uns atributs que encara perduren en el brand Benetton. La voluntat de la família és tornar-hi a invertir, i és interessant el retorn d’Oliviero Toscani, l’artífex de les memorables campanyes d’ advertising. Jo hi confio.