L’iPhone barat no arribarà mai

No falla. Després de cada presentació de nous telèfons Apple les xarxes s’omplen de gent decebuda o directament emprenyada perquè la marca no ha tret el suposat iPhone barat que esperaven. Aquests consumidors ja poden esperar asseguts que arribi. Apple no ho farà mai, ni li fa cap falta. El seu negoci es basa precisament a vendre telèfons cada vegada més cars, perquè els seus clients ho volen així. L’iPhone 5c, un model de baix cost -concepte relatiu tractant-se d’Apple- amb carcassa de plàstic, va fracassar perquè els compradors que no es podien permetre el telèfon emblemàtic d’aquell any van preferir comprar el de la temporada anterior, que seguia en venda, en aplicació d’una estratègia que la marca manté perquè li dona bons resultats.

La gamma d’aquest any és fruit d’un experiment en sentit oposat que sí que va tenir èxit: l’iPhone X del 2017, de preu més alt que els iPhone 8, s’ha venut millor que aquests, fins al punt que el preu mitjà de venda dels telèfons Apple, sempre per sobre dels 600 dòlars malgrat que el conjunt del mercat baixa contínuament, ja supera els 700 dòlars. Per això els tres models nous arriben amb preus que van dels 849 € de l’iPhone XR amb 64 GB fins als 1.649 € de l’iPhone XS Max amb 512 GB, el més car de tota la història de la marca. El preu no és cap problema per als millors clients d’Apple.

Uns clients que, a més, acaben apreciant el valor del que compren. No és casual que a la presentació de dimecres intervingués Lisa Jackson, la vicepresidenta d’iniciatives mediambientals d’Apple, assegurant que l’empresa pretén que els seus productes durin el màxim possible. Una mostra: el sistema operatiu iOS 12, que es distribuirà a partir de dimarts que ve, funciona fins i tot en els iPhone 5S de fa cinc anys. A la pràctica això vol dir que un iPhone comprat de segona mà es pot tornar a vendre. Quantes marques d’electrònica poden dir-ho?