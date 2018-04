Deixem espai als joves

Quina setmana, aquesta, amb un 0-3 a favor del Reial Madrid al camp de la Juve. I a vegades el futbol és un mirall de la societat, i de la política. En aquest cas ens xoca l’edat dels jugadors de la Juve: Buffon, 40 anys; Chiellini, 33; Barzagli, 36... L’equip més vell de tota la Champions League!

Si ho extrapolem ens ajuda a entendre una societat en què els que manen són massa vells. Mireu Berlusconi! 81 anys i se segueix pensant que és el mateix que fa 30 anys! I Itàlia sense Mundial de futbol per la mateixa raó! L’atur juvenil, el ius soli (no són italians els que no tenen pares italians) o la resistència dels vells a deixar els seus càrrecs poden explicar els endarreriments que patim. I tenim empreses en què hi ha octogenaris que estan més enganxats als quadres de comandament que un guiri a la Rambla a la seva gerra de sangria!

Espai als joves, doncs. Necessitem les seves idees i la seva energia en tots els camps. I que els vells es dediquin a vigilar i aconsellar segons la seva experiència. Però des de la banqueta.