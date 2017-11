Deixa-li les claus de casa a Amazon

Fins que vaig visitar Silicon Valley per primera vegada fa 25 anys, sempre m’havia cridat l’atenció que els personatges de les pel·lícules i sèries de TV nord-americanes no tanquessin mai amb clau la porta del cotxe quan en baixaven. A Palo Alto vaig comprovar que efectivament era així: el meu client d’aleshores -per cert, encara espero cobrar aquella feina- deixava el cotxe aparcat a la porta del despatx durant tota la jornada i sempre el trobava intacte. Suposo que es tractava d’un barri sense problemes de robatoris.

Diria que a Europa no ha sigut mai així. En cas contrari no seria notícia el nou servei Car Drop que DHL ofereix als conductors de cotxes Smart a les ciutats alemanyes de Stuttgart, Bonn, Berlín i Colònia. Els repartidors de l’empresa de transports poden obrir el maleter dels vehicles aparcats en absència del propietari, ja sigui per deixar-hi paquets o per recollir-ne algun. Un cop acabada l’operació, el destinatari de l’enviament rep una confirmació al mòbil. Així, no cal ser a casa esperant el transportista. És una més de les modalitats de lliurament que sorgeixen per casar l’increment del comerç electrònic amb un agitat estil de vida. Una altra són les consignes de lliurament que apareixen com bolets en centres comercials, estacions i altres llocs públics.

I, com no podia ser d’altra manera, Amazon també experimenta en aquest camp. Fa pocs dies ha començat a oferir als EUA l’Amazon Key, un pany connectat que els repartidors de l’empresa poden obrir amb una aplicació per deixar els paquets al rebedor quan no hi ha ningú a casa per rebre’ls. Els 250 dòlars que costa també inclouen una càmera de videovigilància perquè el client pugui comprovar en directe què fa el missatger. Una enquesta entre clients del servei Amazon Prime diu que gairebé el 60% no pensen permetre que el gegant del comerç electrònic entri a casa seva. Però fa pocs anys també ens hauria semblat impossible deixar una clau de casa a un estrany i mirin on ha arribat Airbnb.