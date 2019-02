Cotxes i persones s’han d’entendre

Potser no s’hi han fixat, però l’esdeveniment que fins ara es deia Mobile World Congress ha canviat de nom: ara la denominació oficial és MWC Barcelona. Això, que és molt bo per a Barcelona perquè vincula encara més el MWC a la ciutat, serà un inconvenient per a la majoria dels qui l’anomenaven “el Mobile” -jo sempre he sigut més de dir-ne “el Congress”-, però l’organització vol fer visible que l’abast de la trobada és més ampli, sense restringir-lo a les telecomunicacions mòbils.

Per exemple, hi veurem els avenços en matèria de vehicles connectats i autònoms. Sovint hem parlat de comunicar uns cotxes amb els altres, amb les carreteres i amb els semàfors. Però l’element més important que els vehicles autònoms hauran de respectar en zones habitades són les persones, i en aquest aspecte les telecomunicacions no són el factor primordial. A la Càtedra Ford de la Universitat de Michigan han creat un sistema de càmeres, radars i intel·ligència artificial que preveu amb precisió on serà una persona al cap d’un instant, per tal de no atropellar-la. L’han entrenat perquè tingui en compte la manera de caminar, i sap interpretar si l’individu allarga el braç perquè camina o perquè porta un got de cafè a la mà, o si s’inclina més cap a un costat perquè carrega una bossa molt pesada. No són els únics que hi treballen: Waymo, la filial de vehicles autònoms de Google, ha fet públic un vídeo en què es veu com un dels seus cotxes s’atura en resposta a les indicacions d’un policia.

Quan els cotxes circulin sense conductor no serà possible que el conductor i el vianant s’entenguin amb la mirada. S’investiguen alternatives: Ford està provant a Colònia un sistema perquè el cotxe avisi els vianants del que farà. Han posat al sostre del cotxe un pont com el dels taxis amb llums que canvien de color segons si el cotxe està circulant, és a punt d’engegar o es proposa cedir-te el pas. El més curiós és que ho estan provant amb un cotxe normal, però perquè els vianants no esperin cap indicació del conductor el pont va amagat dins d’una funda de seient que el fa invisible.