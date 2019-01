2019? Cordeu-vos el cinturó!

Bon any a tothom! Hem deixat enrere el 2018, un any desastrós per a les finances i per als inversors. No hi ha hagut un bon resultat. Penseu que els únics mercats que han donat una rendibilitat positiva han sigut l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units. La resta l’han espifiat. No hi ha hagut, tampoc, cap valor refugi, com l’or en altres ocasions, o el petroli, que durant l’any ha caigut al voltant del 30% -ara el barril de West Texas val al voltant de 45 dòlars (penseu que el 2008 va arribar a valer-ne 148!)-. Tampoc el mercat d’obligacions ha sigut positiu, afectat per la crisi italiana. En fi, una tragèdia. El que em preocupa és que el 2018 hagi sigut un any rècord pel que fa a beneficis empresarials. Què passarà ara, en un 2019 en el qual l’economia real podria entrar en crisi? Què passarà amb el mercat immobiliari? Des d’aquestes línies us recomano prudència, prudència i prudència. De moment, si podeu, llegiu a la Bíblia, al llibre del Gènesi 41.2, l’episodi de les set vaques grasses i les set vaques magres. Amén.