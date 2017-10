Celeste, et necessito

Celeste, després de trucar-te unes cent vegades i escriure’t uns 200 e-mails he decidit que, potser, és més fàcil parlar amb tu si t’escric una columna. “Ahir et vaig trucar dues vegades i vaig deixar-te un missatge perquè em tornessis la trucada. Necessito parlar amb tu avui urgentment, sisplau. Gràcies.” Aquest és literalment el text del missatge enviat l’1 de setembre a la meva gestora d’empreses de l’oficina bancària de la meva oficina, a qui vaig conèixer després de l’acomiadament per amortització de posicions de la directora i subdirectora de la meva antiga oficina, fusionada amb una altra. L’assumpte era un “urgent” en majúscules. Sense resposta.

Poc després vaig enviar més e-mails, i vaig optar per posar en còpia l’adreça general de l’oficina. Cap resposta ni trucada. Res de res.

Uns dies després, desemparada i bastant enfadada, vaig prendre la decisió de canviar d’oficina. M’agradaria canviar de banc definitivament, esclar, però no vull perdre els números de compte que tenen tots els meus clients. El 7 de setembre em va rebre un gestor d’empreses amb aparença d’eficient i amb ganes de buscar solucions per a algunes necessitats (molt simples) a nivell bancari.

Això no és automàtic, em va dir: el banc acostuma a autoritzar canvis un cop al mes. I, amb tot l’embolic dels comptes mirall, la cosa va amb retard. “Bé, el cas és que porto mesos sense servei bancari”, vaig dir.

Els companys em suggereixen demanar el full de reclamacions, però sincerament no tinc temps per fer un favor al banc i buscar l’acomiadament d’una treballadora inepta. El que vull i necessito és tenir el servei d’una punyetera vegada. Ara he arribat al punt de desesperació: ¿què faig si passa un altre mes sense poder canviar el compte d’oficina?

Com amb les telefòniques o les empreses elèctriques, la sensació és que una pime com la meva està desemparada, perduda davant dels seus monstres burocràtics i depenent de la sort de trobar-se a l’altra banda del telèfon algú eficient o amb un bon dia per buscar solucions.

No hi ha dret.